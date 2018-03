New York Geht der Höhenflug des neuen Internet-Börsenstars in dieser Woche weiter? Der Online-Speicherdienst Dropbox ist mit Vollgas an der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq gestartet. Der erste Kurs lag am Freitag bei 29 Dollar – rund 38 Prozent über dem Ausgabepreis von 21 Dollar. Am Ende der Sitzung blieb ein Plus von 35 Prozent.

Dropbox-Chef Drew Houston, der das Unternehmen 2007 in San Francisco mitgründete und mit seinem Team zur Börsenpremiere in New York reiste, hatte gut lachen: Eigentlich war es ein schwacher Tag an den Aktienmärkten – insgesamt fiel der Index Nasdaq Composite um 2,4 Prozent. Dropbox-Rivale Box büßte acht Prozent ein.

Dropbox hat dem Börsenprospekt zufolge weltweit über 500 Millionen registrierte Nutzer, von denen allerdings nur rund elf Millionen zahlende Kunden sind. Der Umsatz war im vergangenen Jahr um 31 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar gestiegen. Unterm Strich fiel jedoch ein Verlust von 111,7 Millionen Dollar an.

Mit dem größten Musik-Streamingdienst Spotify steht in New York bereits der nächste Börsenneuling in den Startlöchern.