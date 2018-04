New York /Stockholm Beim Börsengang des Streaming-Dienstes Spotify am Mittwochabend in New York stand ein Mann besonders im Rampenlicht: Daniel Ek. Er ist als Mitgründer und Chef von Spotify mit 35 Jahren eine der Schlüsselfiguren im globalen Musikgeschäft. Der Börsengang vom Dienstagabend in New York macht ihn auch offiziell zum Milliardär.

Doch der Schwede hat sich sein betont geerdetes Auftreten bewahrt und richtete die Zimmer seiner zwei Kinder jüngst mit Ikea-Möbeln ein, wie er in einem Interview des Podcasts „EU Confidential“ bekannte.

Die Bodenständigkeit mag daher rühren, dass Ek schon früh die Identitätskrise durchlebte, die bei manchem mit dem großen Geld kommt. Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen in einem Vorort von Stockholm, startete er mit 13 Jahren ein eigenes Geschäft als Designer von Websites. Schon als Teenager hatte er ein Paar Dutzend Mitarbeiter – und musste auch Leute entlassen, als er Gehälter nicht bezahlen konnte. Sein Studium an der Königlichen Technologie-Universität brach Ek ab. Bald gründete er eine Online-Werbefirma, die er 2006 verkaufte.

Während einer kreativen Pause in einer Holzhütte erinnerte sich Ek auch an seine Jugendzeit mit der illegalen Download-Börse Napster, die ihm viel neue Musik zugänglich gemacht hatte. Mit seinem Geschäftspartner Martin Lorenzon kristallisierte sich die Idee einer legalen Plattform heraus, die breiten Zugang zu Millionen Songs geben würde. Ek steckte sein eigenes Geld in „Spotify“. Die Erfolgsstory nahm ihren Lauf.