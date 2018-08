Tesla-Chef Musk räumt Überlastung ein

New York Der Chef des Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, hat in einem Interview über die gesundheitlichen Auswirkungen seines Jobs gesprochen. Musk sagte der „New York Times“, er arbeite bis zu 120 Stunden pro Woche. Manchmal könne er nachts nicht schlafen und nehme dagegen Tabletten. Zum Handelsbeginn am Freitag verlor die Tesla-Aktie sechs Prozent ihres Wertes. Wie die Zeitung berichtete, sucht der Tesla-Verwaltungsrat einen Manager, um den gesundheitlich angeschlagenen Firmenchef zu entlasten. Musk sagte in dem Interview jedoch, seines Wissens nach gebe es „derzeit keine aktive Suche“ nach einer Nummer zwei.