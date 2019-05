Uber vor größtem Börsengang seit Jahren

New York Seit Monaten fiebern Anleger einem der größten Börsengänge der bisherigen Finanzgeschichte entgegen – nun ist es so weit. Der US-Fahrdienstvermittler Uber wird diese Woche an der New York Stock Exchange debütieren. Die Firma strebt die höchstbewertete Börsenpremiere seit der von Alibaba im Jahr 2014 an. Uber peilt eine Gesamtbewertung von bis zu 90 Milliarden Dollar an. Die Preisspanne für die Aktien wurde zunächst auf 44 bis 50 Dollar festgelegt, sie könnte sich aber noch ändern. Uber will 180 Millionen Anteilsscheine platzieren, wodurch nach aktuellem Stand ein Erlös von 7,9 bis 9,0 Milliarden Dollar herauskäme.