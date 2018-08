New York Tesla-Vorstandschef Elon Musk hat eine Reduzierung seines Arbeitspensums abgelehnt. „Du glaubst, das sei eine Option. Das ist es nicht“, antwortete der Elektroauto-Unternehmer in der Nacht zu Montag auf Twitter an Arianna Huffington, die ihm in einem offenen Brief zu einer gesunderen „Work-Life-Balance“ geraten hatte.

Er sei gerade von einer Fabrik nach Hause gekommen, schrieb Musk früh morgens (kalifornische Zeit). Er betonte auch: Sein Hersteller von Elektroautos und Ford seien die einzigen amerikanischen Autofirmen, die eine Insolvenz vermieden hätten.

Huffington, die Gründerin der Internetzeitung „Huffington Post“, hatte Musk geraten, sich mehr Zeit zu nehmen, um „aufzutanken und aufzuladen“. Musk gestand der „New York Times“ vor wenigen Tagen in einem Interview ein, dass er von Arbeitsstress überwältigt sei und bis zu 120 Stunden pro Woche gearbeitet habe. Dies hatte Sorgen ausgelöst. Die Tesla-Aktie stand zuletzt unter Druck.