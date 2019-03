Niedernberg Das Unternehmen „Depot“ ruft in den Filialen und im Onlineshop verkauftes Bambus-Geschirr zurück. Grund ist laut des Portals „Lebensmittelwarnung.de“ eine Überschreitung der zulässigen Werte des Stoffes Formaldehyd „unter bestimmten Verwendungsbedingungen bei heißen Temperaturen (+ 70 Grad) über eine längere Zeit (mehrere Minuten)“. Eine Gefährdung der Gesundheit könne bei regelmäßigem Gebrauch und hohen Temperaturen nicht ausgeschlossen werden, teilt „Depot“ in einer Pressemitteilung mit.

Bei dem Geschirr handelt es sich um zwei verschiedene, schwarz-weiß gemusterte Schalen aus Bambusfaser mit den Namen „Grafik“ und „Dots“, die vom 15. Februar 2018 bis 7. März 2019 in den Depot-Filialen und über den Online-Shop vertrieben wurden. Kunden, die das Geschirr erworben haben, können die Artikel, auch ohne Vorlage des Kassenbons, gegen Erstattung des vollen Verkaufspreises in jeder Depot-Filiale zurückgeben, so das Unternehmen. Für weitere Informationen gibt „Depot“ die Telefonnummer des Kundenservices an: 0800 4003110, erreichbar von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr.