Neuer Besitzer für Deko-Händler Depot

Niedernberg /Zürich Der in Deutschland mit über 400 Filialen vertretene Deko- und Einrichtungshändler Depot bekommt einen neuen Eigentümer. Der Schweizer Handelsriese Migros verkauft seine 90-prozentige Beteiligung an dem Wohnaccessoire-Anbieter (im Nordwesten u.a. mit Standorten in Oldenburg, Cloppenburg, Vechta, Leer, Norden und Bremen) an den bisherigen Minderheitsgesellschafter und Gründerenkel Christian Gries, teilte die Beteiligten am Freitag mit. Gries war bislang mit zehn Prozent an dem Unternehmen beteiligt.