Niedersachsen ist Heidelbeer-Hochburg

Heidelbeeren frisch vom Strauch: Die Ernte beginnt in diesen Tagen. „Wir ernten noch nicht sehr viel, aber es wird stetig mehr, und wenn die Sonne jetzt öfter scheint, können wir auch richtig ernten", sagte Anja Reiners, Junior-Chefin auf dem Erdbeerhof Nüstedt in Bassum (Kreis Diepholz). Mit rund 2000 Hektar hat Niedersachsen Deutschlands größtes Anbaugebiet. 70 Prozent der Produktion kommen laut der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg aus diesem Bundesland. Die Experten rechnen mit einer guten Fruchtqualität und einer guten Erntemenge. Heidelbeeren sind auch bei Selbstpflückern beliebt. Diverse Betriebe machen dies möglich.