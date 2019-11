Stadt Norden will Doornkaat-Gelände

Norden Die Stadt Norden will das Gelände der früheren Kornbrennerei Doornkaat kaufen. Mit dem Haushaltsplan für 2020 stellte die Kommune jetzt finanziell die Weichen für den Erwerb des Geländes, berichtete am Donnerstag der „Ostfriesische Kurier“. Insgesamt 4,4 Millionen Euro habe die Verwaltung für den Ankauf der Flächen in direkter Zentrumsnähe in den Etat für 2020 eingestellt.

Doornkaat gehört schon seit den 1990er-Jahren zur Berentzen-Gruppe (Haselünne). Seit 1997 wurde kein Doornkaat mehr in der Norder Brennerei hergestellt. Das Gelände befindet sich im Besitz der Essener Thelen-Gruppe, einem Immobilienunternehmen.