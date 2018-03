Verlagsgruppe SKN insolvent

Norden Die Druck- und Verlagsgruppe SKN aus dem ostfriesischen Norden hat wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Das Amtsgericht Aurich habe die vorläufige Eigenverwaltung über die SKN Druck und Verlag GmbH & Co. sowie sechs Tochtergesellschaften angeordnet, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Die SKN-Gruppe (u.a. „Ostfriesischer Kurier“, „Ostfriesland Magazin“) beschäftigt in Norden und Emden insgesamt 344 Mitarbeiter. Der Geschäftsbetrieb innerhalb der SKN Gruppe werde uneingeschränkt fortgeführt, hieß es.