Für Atommüll aus England: Castor-Transportzug in Nordenham angekommen

Nordenham In Nordenham sind die Vorbereitungen zur Verladung von sechs Castorbehältern vom Schiff auf einen Zug angelaufen. Der aus fünf Diesel-Lokomotiven und etwa zwölf für die Polizei und weitere Begleitpersonen bestimmte Waggons bestehende Zug sei in der Nacht zu Freitag in der niedersächsischen Stadt eingetroffen, teilte das Aktionsbündnis „Castor stoppen“ mit. Die leeren Waggons, auf welche die Castoren umgeladen werden sollen, waren bereits am Donnerstagnachmittag gesondert angeliefert worden. Das Bündnis veröffentlichte im Internet auch Bilder von der Ankunft des Zuges.

Das mit den Castoren beladene Schiff „Pacific Grebe“ hatte am Dienstagabend den englischen Hafen Barrow-in-Furness verlassen. Weil er sein Positionserkennungssystem abgeschaltet hat, kann die Fahrt des Frachters von außen nicht verfolgt werden. Umweltschützer rechnen mit seiner Ankunft in Nordenham in der Nacht zum Sonnabend oder am frühen Sonnabendmorgen.

Aus Protest gegen den Transport sollte am Freitagnachmittag um 17 Uhr nahe der Verladestation am Hafen in Nordenham eine Dauermahnwache beginnen. In den kommenden Tagen sind an vielen weiteren Orten Proteste geplant. Die Aktivisten bemängeln vor allem, dass die Castoren inmitten der Corona-Krise transportiert werden. Wie das Aktionsbündnis weiter mitteilte, wollen Umweltschützer an den sechs Castorbehältern eigene Strahlenmessungen vornehmen. Auch die Polizeigewerkschaft GdP und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) haben den Zeitpunkt des Transporte kritisiert.

Die sechs Castoren enthalten in Glas eingeschmolzene Abfälle aus der britischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield. Dorthin wurden bis 2005 abgebrannte Spaltelemente aus deutschen Atomkraftwerken gebracht. Die Bundesrepublik ist zur Rücknahme des Atommülls verpflichtet.