Steelwind trotz Delle zuversichtlich

Nordenham Das im September 2014 eröffnete Werk von Steelwind in Nordenham-Blexen (300 Mitarbeiter) ist noch bis Juli voll ausgelastet. Wie es anschließend mit der Produktion kompletter Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen weitergeht, kann laut Geschäftsführer Dr. Ralf Hubo noch nicht gesagt werden. „Mögliche Aufträge sind noch in Verhandlungen.“ Auf Anfrage der NWZ erklärte er zuversichtlich: „Auch wenn in 2018 eine ’Marktdelle’ zu verzeichnen ist, gibt es mittel-und langfristig weltweit eine Vielzahl von geplanten Windparks, von denen Steelwind als inzwischen etablierter Lieferant gut profitieren kann.“

