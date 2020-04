Airbus und Premium Aerotec pausieren

Nordenham /Varel /Bremen Die Corona-Krise macht sich zunehmend auch in der Luftfahrtindustrie im Nordwesten bemerkbar. Wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus unterbricht der Flugzeugbauer Airbus seine Produktion in Bremen und Stade. „Mit diesen Maßnahmen reagiert das Unternehmen auf verschiedene Umstände, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie stehen“, teilte das Unternehmen jetzt mit. Auch am US-Standort Mobile wird die Produktion gestoppt.

In Bremen ruhten Produktions- und Montagearbeiten der Zivilflugsparte seit Montag bis zum 27. April, so der Luftfahrt- und Rüstungskonzern weiter. In Stade habe die Pause bereits am Sonntag begonnen und dauere bis zum 11. April. „In den Wochen danach wird in einigen Produktionsabteilungen jeweils tageweise nicht gearbeitet“, hieß es.

Auch der Luftfahrtzulieferer Premium Aerotec fährt den Betrieb an seinen Standorten in Nordenham und Varel herunter. Nach Ostern soll die Produktion für vier Tage, also vom 14. bis 17. April, ruhen, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. In einigen Abteilungen soll die Pause sogar noch eine Woche länger dauern. Mit den Sozialpartnern sei vereinbart worden, dass die Mitarbeiter in dem Zeitraum Zeitausgleich/Urlaub nehmen werden.