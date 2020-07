Jobabbau bei Airbus trifft auch Werke in Region

Nordenham /Varel Der geplante massive Stellenabbau bei Airbus trifft auch die Werke der Premium Aerotec GmbH (PAG) in Nordenham und Varel. Der Luftfahrtkonzern hat angekündigt, jeden sechsten Job streichen zu wollen. „Über das Ausmaß sind wir schockiert“, sagt der Nordenhamer PAG-Betriebsratsvorsitzende Michael Eilers. Konkrete Zahlen liegen aber noch nicht vor.

PAG ist ein Tochterunternehmen von Airbus. Nun stehen Gespräche an, sagt Varels Betriebsratsvorsitzender Jürgen Bruns. „Wir wären bereit, über Arbeitszeitverkürzung zu reden sowie eine Entgeltreduzierung.“ Die IG-Metall kündigte für den 8. Juli Aktionen an allen Standorten an.

