Premium Aerotec: Sorge um Stellen

Nordenham /Varel Die Unternehmensleitung der Premium Aerotec GmbH (PAG) hat mit ihren Umstrukturierungsplänen, die unter anderem den Abbau von 1461 Arbeitsplätzen an den deutschen Standorten vorsehen, scharfe Kritik von Seiten des Gesamtbetriebsrates und der Industriegewerkschaft Metall ausgelöst. In Informationsveranstaltungen in den PAG-Werken in Nordenham und Varel haben Arbeitgebervertreter am Mittwoch der Geschäftsführung vorgeworfen, sie strebe eine Gewinnmaximierung auf den Rücken der Beschäftigten an.

Wie sich der vorgesehene Stellenabbau auf die einzelnen Standorte aufteilt, ist noch nicht bekannt. „Dazu wurden noch keine konkreten Zahlen genannt“, sagte der Nordenhamer Betriebsratsvorsitzende Michael Eilers. Er fordert, dass die Unternehmensleitung in den bevorstehenden Verhandlungen von ihrem harten Kurs abweicht. Ansonsten sei der soziale Frieden in Gefahr. Die Unternehmensleitung will 481 Millionen Euro einsparen. Dazu sollen auch die Kürzung von Zuschlägen und längere Arbeitszeiten beitragen.