Maskenpflicht in Norderneyer Fußgängerzone fällt weg

Norderney Auf der Insel Norderney ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der stark frequentierten Fußgängerzone ab Montag keine Pflicht mehr. Die Zahl von Corona-Neuinfektionen im Kreis Aurich sei auf einem stabilen niedrigen Niveau, auf Norderney selbst gebe es keinen einzigen Fall, teilte der Landkreis am Freitag mit. Außerdem sei die Zahl der Tagesgäste auf der Insel in den vergangenen Wochen deutlich hinter den Erwartungen geblieben.

Seit Ende Juni mussten Menschen in der Fußgängerzone auf der Insel wegen des starken Urlauberandrangs auch draußen eine Maske tragen. Für die Strandstraße werde dies weiterhin empfohlen, hieß es. Diese Art der Maskenpflicht galt nur auf Norderney, nicht auf den anderen ostfriesischen Inseln.

Auch auf Borkum, Juist, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge sind seit Ende Juni neben Übernachtungs- auch wieder Tagesgäste willkommen. Hotels, Pensionen, Jugendherbergen sowie Ferienwohnungen und Ferienhäuser haben keine Einschränkungen der Auslastung.

Grundsätzlich gibt es beim Tagestourismus Ausnahmen: Nach Langeoog dürfen höchstens 600 Tagesgäste kommen – und das nur von Montag bis Freitag. Auf Wangerooge gibt es vereinzelt Tagestourismusverbote – beispielsweise an diesem Wochenende.