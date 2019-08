Förderte US-Konzern die Sucht?

Norman US-Pharmakonzern Johnson & Johnson ist im US-Bundesstaat Oklahoma wegen unrechtmäßiger Vermarktung von suchtgefährdenden Schmerzmitteln zu einer hohen Strafe verurteilt worden. Richter Thad Balkman ordnete eine Zahlung von 572 Millionen Dollar an, weil der Konzern zur Medikamentenabhängigkeit im US-Bundesstaat Oklahoma beigetragen habe. Johnson & Johnson kündigte Berufung an.

Der Generalstaatsanwalt von Oklahoma, Mike Hunter, hatte dem Konzern vorgeworfen, mit suchtgefährdenden Schmerzmitteln ein Wegbereiter der Opioid-Epidemie und Drogenkrise im Land gewesen zu sein. Johnson & Johnson wurde beschuldigt, zur Vermarktung der Medikamente aus Profitgier Suchtrisiken durch irreführende Angaben verschleiert zu haben.

Es laufen weitere ähnliche Klagen in den USA. Es gab mit Firmen auch schon Vergleiche. Zwischen 2007 und 2017 sollen nach Justiz-Angaben, mehr als 4600 Menschen in dem Staat an Schmerzmittelüberdosis gestorben sein.