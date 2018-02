Leoni profitiert vom Autoboom

Nürnberg /Brake /Friesoythe Der Kabel- und Bordnetz-Spezialist Leoni (mit Werken u.a. in Brake und Friesoythe) ist dank des Booms der europäischen Autoindustrie gut durch das vergangene Jahr gekommen. „Leoni ist 2017 wieder auf die Erfolgsspur zurückgekehrt“, sagte Vorstandschef Karl Gadesmann am Donnerstag am Sitz in Nürnberg. Die Ziele seien übertroffen worden. Nach ersten Berechnungen legte der Umsatz 2017 um elf Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs auf 225 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr 78 Millionen Euro verdient worden waren.