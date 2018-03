Nürnberg /Brake /Friesoythe Der derzeitige Osram-Manager Aldo Kamper (47) wird neuer Vorstandschef beim Autozulieferer und Kabelspezialisten Leoni. Kamper sei vom Aufsichtsrat zum 1. Oktober bestellt worden, teilte der MDax-Konzern, der auch Werke in Brake und Friesoythe hat, am Donnerstag in Nürnberg mit. Kamper ist noch Leiter der Halbleitersparte für LED-Chips, Laser und Sensoren beim Lichtkonzern Osram.