Nürnberg In den Sog der Ermittlungen gegen ein Nürnberger Unternehmen wegen Zollbetrug bei der Einfuhr chinesischer Solarmodule sind auch Betreiber von Solarparks geraten. Bei einer bundesweiten Razzia seien elf Tatverdächtige festgenommen worden, die mit 35 in Verdacht stehenden Firmen verflochten seien, teilte das Zollfahndungsamt München am Donnerstag mit. Insgesamt seien bei der Razzia 21 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht worden.