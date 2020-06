Frauen öfter im Homeoffice

Nürnberg Einer Umfrage zufolge sind im April und Mai mehr Frauen als Männer phasenweise ins Homeoffice gewechselt. Wegen der Pandemie arbeiteten rund 20 Prozent der Beschäftigten, die zuvor ausschließlich im Betrieb tätig waren und digitale Informations- und Kommunikationstechnologien nutzen, zumindest vorübergehend auch im Homeoffice, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Frauen wechselten mit 28 Prozent häufiger an den heimischen Schreibtisch als Männer mit 17 Prozent.

