Inflation trübt Verbraucherlaune

Nürnberg Inflation und weltwirtschaftliche Unsicherheiten dämpfen die Verbraucherstimmung in Deutschland. Internationale Risiken wie der Handelskonflikt der USA mit China und der EU sowie der näher rückende EU-Austritt Großbritanniens verunsicherten zunehmend die Verbraucher, teilte die Nürnberger GfK am Mittwoch mit. Zudem hätten die Menschen vor allem durch höhere Benzin- und Heizölpreise zuletzt weniger im Geldbeutel gehabt. In ihrer monatlichen Konsumklimastudie sagt die GfK daher für Dezember einen Rückgang um 0,2 Zähler auf 10,4 Punkte voraus.