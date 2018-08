Nürnberg /Köln Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW/Köln) hat am Dienstag mitgeteilt, dass es in seiner Studie zur Großstadtflucht, die Boomregionen schrumpfen lässt, versehentlich einen falschen Datensatz verwendet hat. Damit sei die Studie fehlerhaft und werde zurückgezogen. In der Studie, die am Montag auch in dieser Zeitung veröffentlicht wurde, hieß es, dass einige wirtschaftlich boomende Regionen trotz guter Jobchancen schrumpfen. In zehn Städten und Kreisen sei demnach das Missverhältnis zwischen schwächerer Bevölkerungsentwicklung und positiver Beschäftigungsdynamik besonders groß gewesen – sechs davon liegen in Niedersachsen.