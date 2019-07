Konsumklima erneut trüber

Nürnberg Die sich abschwächende Konjunktur lässt die Bundesbürger beim Geldausgeben vorsichtiger werden. Laut der von der Marktforschung GfK monatlich erstellten Konsumklimastudie nahm die Kauflaune im Juli zum dritten Mal in Folge ab. „Die Stimmung der Verbraucher zeigt in diesem Monat ein weniger optimistisches Bild“, teilte die GfK in Nürnberg mit. Für August prognostizieren die Marktforscher einen Rückgang beim Konsumklima um 0,1 Punkte auf 9,7 Zähler nach 9,8 Punkten im Juli. Das ist der nie­drigste Wert seit April 2017.