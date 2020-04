Kurzarbeit in 718 000 Betrieben

Nürnberg Die Zahl der Betriebe in Deutschland, die für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet haben, ist nicht mehr gestiegen. Am 20. April seien es 718 000 Unternehmen gewesen, die eine Anzeige für Kurzarbeit gestellt hätten, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Dies sind 7000 Betriebe weniger als in der Vorwoche. Der scheinbare Rückgang ist den Angaben zufolge auf Dubletten zurückzuführen – einige Unternehmen hätten ihre Anzeige sowohl postalisch als auch online gestellt. Diese Fehler seien inzwischen bereinigt worden. „Die Gesamtsumme stagniert weitgehend auf dem Niveau der Vorwoche“, teilte die Bundesagentur mit. Damit ist in etwa jeder dritte der 2,2 Millionen Betriebe, die anzeigeberechtigt sind, von Kurzarbeit betroffen. Noch nicht ermittelt ist die Zahl der Kurzarbeiter.