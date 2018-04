Nürnberg Die Arbeitnehmer in Deutschland nehmen immer längere Anfahrten zur Arbeitsstelle in Kauf. Die mittlere Pendeldistanz von Beschäftigten stieg von 2000 bis 2014 von 8,7 auf 10,5 Kilometer, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag in Nürnberg mit. Das entspricht einem Zuwachs von 21 Prozent.

Demnach ist der Anteil von Berufspendlern mit kürzeren Fahrstrecken bis zehn Kilometer rückläufig. Dagegen steigt der Anteil jener Personen, die zwischen zehn und 50 Kilometern zurücklegen. „Ein Grund dafür ist, dass vermehrt nicht nur vom Land in die Stadt, sondern auch zwischen städtischen Regionen gependelt wird“, erklärten die IAB-Forscher.

Dabei legen Beschäftigte mit einem Hochschulabschluss im Schnitt mit 14,5 Kilometern die längsten Strecken zurück. Die Pendeldistanz fällt bei Personen ohne Berufsabschluss mit 8,8 und für Angestellte mit Berufsabschluss mit 10,5 Kilometern deutlich kürzer aus.