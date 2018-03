Nürnberg Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland hat Ende vergangenen Jahres einen Rekordstand erreicht. Im vierten Quartal 2017 gab es bundesweit knapp 1,2 Millionen unbesetzte Arbeitsplätze, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag in Nürnberg mit. Das waren 128 000 offene Stellen mehr als im Vorjahreszeitraum und so viele wie nie zuvor, sagte der IAB-Arbeitsmarktexperte Alexander Kubis.