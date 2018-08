Nürnberg /Varel /Oldenburg So früh hat der Verkauf von Weihnachtsgebäck wohl noch nie begonnen: Am Samstag wurden in Bayern die ersten Paletten mit Lebkuchen in Supermärkten gesichtet.

Vom Nürnberger Traditionsunternehmen Wicklein, aus dessen Produktion die in Bayern gesichteten Lebkuchen stammen, war am Dienstag keine Stellungnahme zu diesem Frühstart zu bekommen. Tatsächlich hat sich das 1615 gegründete Traditionsunternehmen – was den Verkauf seiner Spezialitäten angeht – aber längst von zeitlichen Einschränkungen gelöst: In der firmeneigenen Lebküchnerei am Nürnberger Hauptmarkt können Lebkuchenfans das ganze Jahr über frei aus dem gesamten Sortiment auswählen.

Im Nordwesten werden sich die Liebhaber von Spekulatius, Zimtsternen und Lebkuchen allerdings wohl noch etwas gedulden müssen. Zumindest in den beiden Bahlsen-Outlets in Oldenburg und Varel wird die Weihnachtsware nach Auskunft von Firmensprecher Christian Bahlmann erst ab dem 1. September einziehen. Ausschließen, dass die in Varel hergestellten Zimtsterne und Mini-Lebkuchen anderswo bereits früher zu haben sind, kann Sprecher Bahlmann aber nicht: „Wann sie die Sachen verkaufen, entscheiden die Supermärkte selbst.“