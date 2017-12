Nürnberg Auch im Endspurt vor Weihnachten zeigen sich die Verbraucher in Deutschland in bester Kauflaune. Die Erwartungen an die Konjunktur und ans eigene Einkommen hätten zum Jahresende jeweils noch einmal kräftig zugelegt, teilte das Marktforschungsinstitut GfK am Freitag in seiner Konsumklimastudie für Dezember mit. Auch die Neigung zu neuen Anschaffungen sei weiter hoch. Auch an diesem Samstag wird ein Ansturm in vielen Geschäften erwartet.

Getragen wird der Optimismus weiter von Vertrauen in ein andauernd starkes Wirtschaftswachstum und eine stabile Arbeitsmarktlage.

Also gute Voraussetzungen für das Weihnachtsgeschäft: Umfragen zu geplanten Ausgaben für Geschenke fürs Fest hätten im Vergleich zum Vorjahr ein stabil hohes Niveau ergeben, sagte GfK-Konsumforscher Rolf Bürkl.

Und für Januar 2018 rechnet die GfK im Vergleich zum Vormonat Dezember mit einem Anstieg des Konsumklimas um 0,1 Zähler auf 10,8.