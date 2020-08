Nwz Beim Ausbildungswettbewerb Pia: Azubis gestalten virtuellen Messestand

Oldenburg Die wichtige regionale Ausbildungsmesse „job4u“ findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie mal ganz anders statt: in virtuellen Messehallen im Internet. Die NWZ hat aus ihrem virtuellen Messestand seit April ein Technologie-Projekt für die Auszubildenden gemacht. Ein Großeinsatz dürfte für die Messe-App und den NWZ-Beitrag nun der erste „Chat-Tag“ am 11. September werden.

Mit diesem Projekt beteiligt sich die Nordwest-Zeitung am „Preis für Innovative Ausbildung“ (PIA), den die Wirtschaftsredaktion seit 2010 ausschreibt. Wie alle, die in der Jury vertreten sind, kann die NWZ laut Satzung keinen PIA-Preis gewinnen – aber der Ausbildungsbereich im Medienhaus kann seinen kreativen Ansatz präsentieren.

• Die Ausbildung

„Virtuelle job4u-Messe: Neue Herausforderung für kreative Azubis“, betitelte die Auszubildende Justine Arnold den von ihr aufgeschriebenen Beitrag. Die Ausgangslage: Die NWZ bildet Medienkaufleute und Mediengestalter/innen Digital und Print aus. Jeder Azubi werde auch durch Schulungen, Projekte und Weiterbildungen gefördert, erläutert Ausbildungsleiterin Doreen Jess. „In jeden Bereich darf reingeschnuppert werden und auf individuelle Interessen und Fähigkeiten wird Rücksicht genommen“, berichtete Justine Arnold. „Man bekommt viele Chancen, um sein Können zu beweisen.“ Dazu zählen auch eigenverantwortliche Projekte. Im Jahr 2020 rückte nun die Ausbildungsmesse „job4u“ in den Blick: Sie findet wegen Corona in einem virtuellen Raum statt, auf den man per App für mobile Geräte zugreifen kann: Man läuft die Stände virtuell ab. Sie sind oft mit Links, Videos und Bildern versehen, auf die man klicken kann.

• Die Projektarbeit

Das sei „eine klasse Alternative für alle, die sich trotz Corona über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region informieren wollen“, sagt Justine Arnold. Die NWZ-Azubis durften die Erstellung des virtuellen Messestandes der NWZ komplett übernehmen. Ein spannendes Projekt: Neben gestalterischen Fähigkeiten sind auch technische Kenntnisse gefragt. Mit den Entwicklern der App („planetmutlu“) und dem „job4u“- Team wurde der Stand mit einem 3D-Programm („BLENDER“) konzipiert, das sich die Azubis herunterluden, um Ideen auszuprobieren und abzusprechen.

Hinzu kam die Aufbereitung von eigenen Medien, wie Videos. „Für Azubis zum/zur Mediengestalter/in war dies eine weitere tolle Aufgabe, um gelerntes Wissen in die Tat umzusetzen“, so Justine Arnold. Es wurde auch eine Landingpage erstellt, auf der alle Ausbildungsberufe der NWZ-Mediengruppe zu sehen sind – anklickbar und interaktiv.

• Das Ergebnis

„Das Resultat: Der virtuelle Messestand der NWZ zeichnet sich durch hochwertige Bilder und Videos, die über die Ausbildung informieren, einen strukturieren Aufbau und viel Interaktion aus“, meint Justine Arnold. Auch am „Chartportal“, das am 11. September eine große Rolle spielt, wirkten die Azubis mit – mit Banner-Bild und Informationstext.

Fazit: „Für die NWZ-Azubis war dieses Projekt eine tolle Herausforderung. Gerade in Corona-Zeiten war es ein schönes Gefühl, bei so einem Projekt mitwirken zu dürfen und Teil des Ganzen zu sein.“

Nun freuen sich alle auf den „Chat-Tag“ am 11. September. „Wir freuen uns über jeden, der die App nutzt und unseren virtuellen Messestand erkundet“, freut sich Ausbildungsleiterin Doreen Jess mit Justine Arnold und allen anderen Auszubildenden.