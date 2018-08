Frage: Herr Koch, seit Juli hat US-Präsident Donald Trump chinesische Waren verschiedenster Art mit Zöllen belegt. Die Chinesen reagieren. Wie kommt dieser Handelskrieg auf dem Börsenparkett der Wall Street in New York an?

Koch : Trump hat auf dem Parkett mehr Fans als mir lieb ist, und viele teilen seine Meinung, dass China in den Handelsbeziehungen mit den USA der eigentliche Sieger ist. Was die Verletzung geistigen Eigentums betrifft und die eingeschränkte Möglichkeit, sich an Chinas Unternehmen zu beteiligen, teile ich diese Meinung. Ansonsten aber haben die USA, und insbesondere die Verbraucher sehr wohl deutlich profitiert – durch niedrigere Preise. Trumps undiplomatische Vorgehensweise ist zudem ein Desaster und ein Spiel mit dem Feuer.

Oldenburger Spur Markus Koch ist einer der bekanntesten Köpfe des Börsenfernsehens. Regelmäßig berichtet er von der Wall Street (n-tv). Zudem hat er Bücher zum Thema Börse verfasst. Der 47-Jährige hatte sich schon als Gymnasiast für die Börse begeistert. Auch in Oldenburg war er mehrmals mit Vorträgen zu Gast. Er hatte hier Verwandtschaft.

Frage: Im Clinch liegt Trump aber auch mit der EU. Wie sieht die öffentliche Meinung zu Zollandrohungen aus?

Koch : Die Ahnungslosen klatschen und lassen sich durch Trump blenden. Europa aber als Feind darzustellen, und dafür Putin zu feiern, stößt zu Recht auf massiven Widerstand. Die Zölle auf Automobile werden so ohnehin nie kommen, weil die Lieferketten komplex sind, die deutschen Autobauer viele Hunderttausend US-Amerikaner beschäftigen und wir eine Verteuerung der Autopreise erleben würden. Im Übrigen ist BMW und nicht Ford oder GM der größte Pkw-Exporteur der USA. Wie schadhaft die Zölle auf Stahl und Aluminium sind, hat uns schon George W. Bush gelehrt. Damals gingen mehr Jobs verloren als in der gesamten Stahlindustrie arbeiten. Bad Call!

Frage: Muss man in den USA nicht befürchten, dass im Handelskrieg mit China die Chinesen ihre hohen Bestände an US-Staatsanleihen auf den Markt werfen?

Koch: Trump hat China durch seine irrationalen Methoden und ewig neuen Forderungen in eine riskante Ecke getrieben. Wenn letztendlich alle Importe mit Zöllen belegt werden, kann Peking nur noch gezielt US-Konzerne abstrafen, die von dem Wachstum in der Region stark profitieren, wie Apple, Micron Technology oder die Autokonzerne. Eine Abwertung des Yuan und der Abbau der US-Staatsanleihen ist in der Tat auch eine Option. Da die Welt aber miteinander vernetzt ist und der Schaden für die globale Wirtschaft und den Finanzmarkt massiv wären, halte ich diese Szenarien – sowohl die Androhungen von Trump, als auch die Worst-Case-Reaktionen aus Peking – für ausgesprochen unwahrscheinlich. Trump als Show-Man ist eines wichtig: Er braucht die Chance, dem Volk einen Sieg vorzutäuschen. Spielt Peking aber nicht mit, wird es riskant!

Frage: Wie sind die Aussichten der US-Wirtschaft?

Koch : Dieses und das kommende Jahr dürfte alles im grünen Bereich sein. Aber die Dynamik könnte im kommenden Jahr leicht nachlassen, mit dem wachsenden Risiko einer Rezession in 2020. Vorausgesetzt natürlich, Trump zaubert kein Infrastrukturprogramm über eine Billion Dollar aus seinem Zauberhut. Dass der Effekt der Steuerreform temporär ist, werden wir in 2019 auch bei dem dann nachlassenden Gewinnwachstum der Unternehmen sehen.

Frage: Sind US-Aktien noch kaufenswert?

Koch: Wenn es denn so einfach wäre. Wer Zeit hat, ist am Aktienmarkt gut aufgehoben. Ab einer Haltedauer von zwölf Jahren hat man mit dem S&P 500 Index noch nie Geld verloren. So gesehen sind Aktien sicherer als die Ehe. Wie dem auch sei, hat jeder Mensch andere Ziele und Voraussetzungen. US-Aktien kann man immer kaufen, die Frage ist nur, wie hoch die Aktienquote sein darf, wie viel Schmerz man im Ernstfall bereit ist zu ertragen, und wann das Geld gebraucht wird. Mein Fazit: Nach einem so langen Aktienaufschwung, ist Risikomanagement wichtig. Wir sind im nun längsten Bullenmarkt der Geschichte, und somit ganz sicher näher am Ende als am Anfang. Kurzum: Enjoy the Party, but know your downside Risk!