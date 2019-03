Galileo-Projekt soll Ende 2020 vollständig sein

Oberpfaffenhofen Mit mehr als einem Jahrzehnt Verspätung nähert sich das europäische Satellitennavigationssystem Galileo seiner Vollendung. Nach Angaben des Kontrollzentrums im oberbayerischen Oberpfaffenhofen sind die Starts der letzten vier von insgesamt dreißig Galileo-Satelliten für Ende 2020 geplant.

In Betrieb ist das System bereits, in diesem Jahr soll der Aufbau des sogenannten Hochpräzisen Dienstes beginnen, der rund um den Globus genauere Positionsbestimmungen als rivalisierende Systeme ermöglichen soll. Das erklärte die europäische Satellitennavigationsbehörde GSA in Prag.

Ursprünglich sollte Galileo schon 2008 in den Vollbetrieb gehen.