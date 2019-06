Obstbauern erwarten gute Kirschenernte

Nach dem Beginn der Kirschenernte erwarten Fachleute in dieser Saison gute Erträge. „Wir rechnen mit zehn bis zwölf Tonnen Kirschen pro Hektar, das sind etwa zehn bis zwölf Kilogramm pro Baum“, sagte Matthias Görgens vom Obstbauzentrum in Jork im Kreis Stade. Risiken sieht er in länger anhaltendem Regen oder Hagel. Um die Früchte zu schützen, werden Kirschen nach Angaben der niedersächsischen Landwirtschaftskammer zunehmend in Dachanlagen angebaut. Die Kammer geht davon aus, dass es bis Ende Juli heimische Kirschen zu kaufen gibt. Sollten die Erwartungen des Obstbauzentrums zutreffen, werden in diesem Jahr rund 5000 bis 6000 Tonnen Süßkirschen in Niedersachsen geerntet.DPA-BILD: