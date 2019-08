Oldenburg Manager bekannter Vereinsmannschaften aus der Region mal aus der Nähe erleben, mir ihnen diskutieren: Wann geht so etwas schon mal? Zum Beispiel am 29. August in einem Zelt im Garten des Instituts für Ökonomische Bildung (IÖB) in Oldenburg.

Konkret lautet das Thema dort ab 17.30 Uhr (nur mit Eintrittskarte): „Schneller, höher, reicher – Wahrer Sportsgeist vs. Sport als Ware?“

Millionen Menschen treiben selbst Sport oder pilgern an den Wochenenden in Stadien oder Sporthallen. Gleichzeitig, so hat man beim (IÖB) beobachtet, „schreitet die Kommerzialisierung des Sports stetig voran“.

Als Beispiele werden u.a. Spielergehälter, Schwindel erregende Transferzahlungen oder auch der Trend bei Sportübertragungen hin zum Bezahlfernsehen aufgezählt. Viele Fans und Kommentatoren würden die Gefahr sehen, „dass traditionelle Werte ökonomischen Zielsetzungen geopfert werden“, meint das IÖB-Team in der Oldenburger Bismarckstraße. Dabei drohen Widersprüche: Einerseits will man, dass der Lieblingsverein ganz oben und möglichst auch international mitspielt, zugleich sollen aber traditionelle Werte nicht geopfert werden. Das birgt Konfliktstoff.

Solche Themen eignen sich erfahrungsgemäß hervorragend für das einst von Professor Hans Kaminski begründete „1x1 der Wirtschaft“. Der heutige wissenschaftliche Leiter Prof. Dirk Loerwald und sein Stellvertreter Michael Koch kündigen folgende Diskussionsrunde an: „Nach aktuellem Stand erwarten wir Niels Bötel, den Handball-Bundesligatrainer des VfL Oldenburg, Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Werder Bremen, Hermann Schüller, den geschäftsführenden Gesellschafter der EWE Baskets, und Hauke Richters, den Leiter der NWZ-Sportredaktion. Die Moderation übernimmt Michael Koch.

Wie üblich werden die Eintrittskarten von der NWZ-Wirtschaftsredaktion verlost, die das beliebte Veranstaltungsformat seit vielen Jahren begleitet. Dazu muss man sich über www.nwzonline.de/gewinnspiele oder über ein Formular in einer der NWZ-Geschäftsstellen bewerben.

Die Gewinner werden rechtzeitig vor der Veranstaltung informiert.