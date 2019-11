Oldenburg Angetrieben durch ein starkes Geschäft mit Fotobüchern hat der Oldenburger Fotodienstleister und Online-Druck-Spezialist Cewe Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal steigern können und sieht sich klar auf Kurs, um die Unternehmensziele für das Gesamtjahr 2019 zu erreichen. „Die ersten drei Quartale übertrafen unsere Erwartungen, da insbesondere unser Kerngeschäftsfeld Fotofinishing stark wächst“, sagte Cewe-Vorstandschef Dr. Christian Friege am Mittwoch. „Wir sind gut auf die erwartete Saisonspitze im vierten Quartal vorbereitet.“

Der Gruppenumsatz stieg in den ersten drei Quartalen Unternehmensangaben zufolge um 8,9 Prozent (34,4 Millionen Euro) auf 423,2 Millionen Euro. Im dritten Quartal allein konnte Cewe beim Umsatz um elf Prozent auf 151,2 Millionen Euro zulegen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag nach neun Monaten mit minus 0,6 Millionen Euro zwar noch leicht im negativen Bereich, war aber besser als im Vorjahr (minus 2,4 Millionen). Das seit vielen Jahren expandierende Weihnachtsgeschäft steuert bei Cewe seit Jahren praktisch das gesamte Jahresergebnis bei. Für das Gesamtjahr rechnet das Oldenburger Unternehmen unverändert mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von 51 bis 58 Millionen Euro.

Maßgeblich für die bislang gute Entwicklung in diesem Jahr war nach Cewe-Angaben das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing. Hier legten die Umsätze in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich um 12,9 Prozent auf 316,9 Millionen Euro zu. Dazu beigetragen hätten sowohl die Zukäufe der französischen Foto-App „Cheerz“ und des Wandbildspezialisten „WhiteWall“ als auch organisches Wachstum. So konnten die Oldenburger in den ersten neun Monaten 3,97 Millionen Exemplare des Cewe Fotobuchs absetzen – 7,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit seien auch die unternehmenseigenen Erwartungen übertroffen worden.