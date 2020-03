Ärzteausbildung: Wirtschaft für Ausbau der Universitätsmedizin

Oldenburg Das Präsidium der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) hat sich am Dienstag für die Weiterentwicklung der Universitätsmedizin in Oldenburg ausgesprochen. Notwendig sei auch die Erweiterung der Gebäude der European Medical School (EMS) in Oldenburg, um der steigenden Zahl der Medizinstudienplätze gerecht zu werden. Die European Medical School „kann die medizinische Infrastruktur unserer Region nachhaltig stärken“, hieß es in einer Erklärung der IHK. Sie sei für die Gewinnung und Bindung von Fachkräften durch die regionalen Betriebe von großer Bedeutung und mache den Nordwesten attraktiver für die Ansiedlung von Unternehmen aus der Medizinbranche.

Die Erprobungsphase der Universitätsmedizin sei abgeschlossen. „Zur Sicherung und zum Ausbau des Standorts und seiner Ausbildungskapazität auf bis zu 200 Studienanfängerplätze ist ein erstes universitätsnahes Forschungs- und Lehrgebäude im Umfang von ca. 12 300 qm und Baukosten von 142 Millionen Euro zwingend erforderlich“, schloss sich das IHK-Präsidium einem gleichlautenden Appell der Freunde der Universitätsmedizin an. Sonst sei die Aufstockung der Studienplätze gefährdet.