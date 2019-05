Oldenburg Von der Düngeverordnung bis zu Fördermitteln: Kurz vor der Europawahl am 26. Mai sind viele Landwirte verunsichert, was EU-Reformen und Regeln für die Betriebe in der Region bedeuten.

Mit diesem Thema setzte sich der Europaabgeordnete Stefan Gehrold am Mittwoch in seinem Vortrag „Die Bedeutung europäischer Gesetzgebung für die heimische Landwirtschaft am Beispiel von GAP-Reform und Nitratrichtlinie“ auseinander. Eingeladen hatte die Öffentliche Oldenburg im Rahmen des 19. Forums Landwirtschaft.

GAP steht für „Gemeinsame Agrarpolitik“. Der CDU-Politiker Gehrold sieht aktuell die Gefahr, „dass Landwirte keine Planungssicherheit mehr haben, da nicht sicher ist, ob die bisher erarbeiteten Grundlagen der EU nach der Wahl weiter berücksichtigt werden, oder ob alles neu aufgerollt wird. Ich befürchte leider Letzteres“, sagte er und verwies auf den Werdegang der GAP. „Wir hatten bereits einige Reformen. Die Frage ist, wohin führt der Weg von 2021 bis 2027?“

Denn man müsse sich auch darüber Gedanken machen, wie die Fördermittel für Landwirte nach dem möglichen Austritt Großbritanniens aus der EU neu berechnet und verteilt werden sollen. „Es werden rund zehn Milliarden Euro pro Jahr fehlen“, erklärte Gehrold.

In puncto Nitratwerte sparte er nicht mit Kritik an der deutschen Politik. „Seit Jahren sind die Werte bei uns zu hoch, nur in Malta sind sie noch höher“, erklärte Gehrold. Der Europäische Gerichtshof hatte bereits im Juni 2018 ein Urteil gefällt, das dem Klagenden wegen Vertragsverletzung in allen Punkten Recht gab. Die EU habe aber einen Aufschub gewährt, um eine Klärungsmöglichkeit zu schaffen. Denn es drohen empfindliche Strafen pro Tag, an dem die Werte nicht eingehalten wurden.

„Erst am 4. April hat sich jemand in Brüssel gemeldet, um über diesen Fall zu sprechen. Wir müssen viel schneller reagieren, um Kompromisse zu finden. Wir können auch nicht verlangen, dass geltendes Recht nur bei anderen mit aller Härte durchgesetzt wird und darauf verweisen, dass andere Länder die Werte anders gerechnet haben. Die EU kann nur mit den Daten arbeiten, die wir ihr geben, und die sind eben beanstandet worden“, sagte Gehrold.