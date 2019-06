Oldenburg Für zwei Tage wird Oldenburg zum Mekka der Rinderzüchter: Hier findet am 26. und 27. Juni in der EWE Arena die „German Dairy Show“ statt. Es geht dabei – mit neuem Namen und Konzept – um die Nachfolgeveranstaltung der „Holstein“-Schau (DHV-Schau), sagt Dr. Kirsten Otto von Masterrind in Bad Zwischenahn.

„Mit neuen Auszeichnungen, einem überarbeitetem Schaukonzept, einem frischen Design und über 240 Schaukühen sechs verschiedener Milchrassen präsentiert sich die ,German Dairy Show‘ bunter, größer und moderner als ihre altehrwürdige Vorgängerin“, erklärt Otto. An beiden Tagen werde es Richtwettbewerbe geben. „Für die Rassen Braunvieh, Fleckvieh, Jersey und Rotvieh, sowie für Holstein- und Red Holsteinfärsen wird es dabei schon am ersten Schautag, 26. Juni, spannend“, heißt es.

Donnerstag, der 27. Juni, steht dann im Zeichen der Deutschen Holsteins mit nationaler Holsteinschau und Auswahl des „Grand Champion“ für Holstein und Red Holstein. Mit der Krönung eines rasseübergreifenden „Supreme Champion“ aus den Siegertieren aller teilnehmenden Rassen sei „Spannung bis zum Schluss garantiert“. Auch der Züchternachwuchs steht im Blickpunkt: „Bereits am Dienstag, 25. Juni, werden die Schermaschinen beim Clippingwettbewerb heiß laufen“, kündigt Kirsten Otto an. Am Folgetag präsentieren die Jungzüchter ihre selbst frisierten Rinder aller sechs Rassen dann im Rahmen des Vorführwettbewerbs.

Genau wie auf der DHV-Schau ist auch bei der German Dairy Schau die Präsentation von Nachzuchten aktueller Holsteinbullen ein wichtiger Teil der Veranstaltung. Ein Novum sei dagegen die Auszeichnung von Betriebsleitern oder Herdenmanagern („Management Award“).

Wie üblich gibt es rund um den Schauring eine Fachmesse. Über 30 Aussteller präsentieren Neuerungen rund um Themen wie Tiergesundheit, Automatisierung und Fütterung

Ein Ticket für beide Schautage kostet 20 Euro€, ein Einzelticket für Mittwoch zehn Euro und für Donnerstag 14 Euro€. Für Schüler, Studenten und Auszubildende gibt es Ermäßigungen.