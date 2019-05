Oldenburg Auf erfreulich große Resonanz trifft in diesem Jahr der „Diversity Tag“ in Oldenburg, den die Stadt zum sechsten Mal ausrichtet. Mit 120 Anmeldungen ist die vorgesehene Teilnehmerzahl erreicht, berichtete Susanne Jungkunz, Sozialplanerin der Stadt Oldenburg, am Donnerstag. Damit sind bei der Veranstaltung am Dienstag, 28. Mai, ab 16.30 Uhr im EWE Forum Alte Fleiwa in Oldenburg nur noch wenige Restplätze zu haben.

Das zunehmende Interesse von Unternehmen an dem bundesweiten Aktionstag lässt darauf schließen, dass immer mehr Unternehmen erkennen, wie gewinnbringend eine vielfältige Belegschaft ist. Die Betriebe verpflichten sich mit der Unterzeichnung einer freiwilligen Selbstverpflichtung, der „Charta der Vielfalt“, für ein tolerantes und diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld einzustehen. Die Unterzeichnung der Charta erfolgt symbolträchtig in einem feierlichen Festakt am 28. Mai, ist aber nicht an diesen Zeitpunkt gebunden.

In Oldenburg haben bisher bereits mehr als 70 Betriebe die Charta unterzeichnet. Am „Diversity Tag“ kommen acht weitere hinzu, kündigt Susanne Jungkunz an. Darunter sind namhafte Betriebe, welche dies sind, wird erst bei der Unterzeichnung offiziell bekannt geben. Mit der hohen Unterzeichnerzahl nimmt die Stadt im bundesweiten Vergleich eine herausragende Stellung ein. Das Motto der Veranstaltung im EWE Forum lautet „Vielfalt braucht Mut – meinen!“ Die Organisatoren versprechen ein interaktives Programm, bei dem es auch Gänsehautmomente geben könne.