Oldenburg Es gibt Veranstaltungen für einen Bundeswirtschaftsminister, die sind eher lästige Pflichtübung. Und es gibt Besuche, die einen Minister sowohl fachlich als auch persönlich interessieren. Der Besuch beim Oldenburger Fotodienstleister Cewe am Mittwoch gehört für Peter Altmaier eindeutig in die zweite Kategorie.

Das wird spätestens deutlich als der CDU-Politiker den Ausführungen von Dr. Ralf Wieting, Bereichsleiter Applikationsentwicklung bei Cewe, über Gesichts- und Objekterkennung lauscht, sein Smartphone hervorkramt und stolz das Foto eines blauen Rittersporns zeigt. „Aus dem eigenen Garten“, sagt Altmaier. „Wenn ich weiß, dass ich hier ein Foto mit blauem Rittersporn drauf habe, ich aber nicht mehr weiß, wann und wo ich das Bild gemacht habe, würde die Software das Bild unter meinen 5000 Fotos finden, wenn ich jetzt einfach hier ,Rittersporn‘ eintippe“, fragt der Minister. „Ja“, sagen Wieting und Cewe-Vorstandschef Dr. Christian Friege unisono. „Wahnsinn“, entfährt es Altmaier. Nicht minder fasziniert beobachtet der Minister, wie Wieting in wenigen Sekunden einzig per Sprachsteuerung ein aus 140 Bildern bestehendes Fotobuch von seinem letzten Urlaub erstellt.

Seit einiger Zeit ist Europas Marktführer in Sachen Fotofinishing auch im Bereich Künstliche Intelligenz sehr aktiv. Anfang des Jahres eröffnete Cewe den „Mobile & Artificial Intelligence Campus“ (MAIC). An zwei Standorten, dem Stammsitz des Unternehmens in Oldenburg und im Technologie- und Gründerzentrum (TGO) an der Universität Oldenburg, forscht ein interdisziplinäres Team mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft an Zukunftstechnologien für Cewe, insbesondere mit Fokus auf Sprachsteuerung und Künstliche Intelligenz.

Nachholbedarf in einigen Bereichen

Dass der Minister bei seinem Besuch am Mittwoch im Nordwesten, der ihn auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Stephan Albani (CDU) auch nach Bad Zwischenahn und auf Schloss Gödens in Sande führt, Station bei Cewe macht, ist kein Zufall. „Bei der Digitalisierung sind wir in einzelnen Bereichen sehr gut vorangekommen“, sagt Altmaier. „Aber wir haben in einigen Bereichen auch Nachholbedarf“, sagt er. Da gehe es um die Frage der großen Internetplattformen, um die Infrastruktur von Mobilfunk- und Breitbandanschlüssen, „aber auch um das Anwendungsfeld der Künstlichen Intelligenz“, betont er.

Und Cewe sei sowohl in Sachen Künstliche Intelligenz als auch in Sachen Digitalisierung „ein Vorzeigeunternehmen“, sagt Altmaier. Das Unternehmen habe früh mit der Digitalisierung angefangen, habe neue Märkte erobert. Und die Mitarbeiterzahlen seien am Ende nicht gesunken, sondern sogar wieder gestiegen.

„Im Prinzip haben wir bei Cewe zwei Digitalisierungen geschafft“, sagt Cewe-Chef Friege. Erstens die Digitalisierung von analoger zu digitaler Fotografie, die nicht schmerzlos gewesen sei, und wo sich viele Mitarbeiter auf neue Arbeitsinhalte hätten einstellen müssen. „Und jetzt die Digitalisierung zweite Runde, wo wir versuchen, das, was wir auf dem Desktop ganz wunderbar können, aufs Smartphone zu bringen“, sagt Friege. „Das wird die Zukunft unseres Geschäfts sein.“

Vorbild für andere

Altmaier sieht Cewe auch als Vorbild für andere. „Die Zukunft des Industriestandorts Deutschland hängt auch davon ab, dass wir die neuen, digitalen Möglichkeiten in die klassischen industriellen Tätigkeiten integrieren“, sagt er. Cewe sei das mit der neuen Software, die entwickelt werde, aber auch mit den Fotobüchern hervorragend gelungen.

Überdies freue er sich, dass Cewe es mit den Fotobüchern erreiche, dass wenigstens ein paar digitale Aufnahmen auf Dauer greifbar erhalten bleiben. „Ich frage mich nämlich immer, wenn die Leute so prächtig und kräftig fotografieren, was denn nur mit all diesen Aufnahmen wird“, sagt Altmaier schmunzelnd.