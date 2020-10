Handwerk: Infos zu Förderung

Oldenburg /Aurich Mittelständische Betriebe, die jetzt Prozesse digitalisieren und Beschäftigte zu Digitalthemen qualifizieren wollen, können dafür Zuschüsse beantragen. Darauf weisen die Handwerkskammern Oldenburg und Ostfriesland hin. Das Spektrum an Fördertöpfen sei nun noch einmal erweitert worden: Für Betriebsgrößen von drei bis zu 499 Mitarbeitern habe der Bund das Programm „Digital Jetzt!“ aufgelegt. Anträge seien auf der Internetseite des Bundeswirtschaftsministerium möglich.

Wie geht man vor? Die Kammern bieten ihren Mitgliedsbetrieben dazu Beratung per Videokonferenz an: am 8. Oktober, ab 17 Uhr. Anmeldungen telefonisch über 04941/1797-29 oder über www.hwk-aurich.de (Termine)