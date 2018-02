Oldenburg Mehr junge Auszubildende für einen Auslandsaufenthalt im Partnerland zu gewinnen, ist das Anliegen des „Deutsch-Französischen Tages der Mobilität von Auszubildenden in Europa“, der kürzlich stattfand. Auch bei ihr bestehe eine Partnerschaft mit einer französischen Kammer, teilte die Handwerkskammer (HWK) Oldenburg mit. Die „Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente-Maritime“ habe ihren Sitz in La Rochelle.

Konkret verantwortlich für den Lehrlingsaustausch zeichne Kirsten Grundmann, erläuterte die HWK. Die Mobilitätsberaterin unterhält viele Kontakte in europäische Länder. „Auslandspraktika erweitern die Kompetenzen“, sagt Grundmann und verweist auf handwerkliches Können, die Fremdsprache und die Persönlichkeit.

Wie kommt man zu einem Praktikum im Ausland? Das sei in Abstimmung mit dem Ausbildungsbetrieb möglich, so die HWK.

Für den Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, kann die grenzüberschreitende Berufsausbildung dazu beitragen, „die Attraktivität beruflicher Bildung insgesamt zu erhöhen. Kleine und mittlere Betriebe erhielten mit der Mobilitätsberatung eine kompetente Unterstützungsstruktur.

Informationen gibt es bei Kirsten Grundmann unter Telefon 0441/23 22 75.