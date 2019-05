Oldenburg Die Ausbildung in „grünen Berufen“ ist nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen bei jungen Leuten weiterhin hoch im Kurs. Wie die LWK am Freitag mitteilte, wurden im Ausbildungsjahr 2018/19 in Niedersachsen 5550 Ausbildungsverhältnisse registriert. Den leichten Rückgang um 159 begründete die Kammer mit rückläufigen Schülerzahlen.

Regionale Schwerpunkte in Sachen Ausbildung seien weiterhin das Ammerland für die gartenbaulichen Berufe sowie der Raum Südoldenburg für die landwirtschaftliche Ausbildung. Auffällig: Rund 40 Prozent der Auszubildenden – Tendenz steigend – kommen von ihrer Herkunft her nicht aus dem agrarischen Bereich, teilte die Kammer mit.