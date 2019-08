Oldenburg Kurz nach Beginn der Berufsausbildung für Tausende Jugendliche in der Region am 1. August ist noch viel Bewegung am Ausbildungsmarkt. Darauf wiesen die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Handwerkskammer Oldenburg (HWK) am Donnerstag hin: Es gibt noch große Auswahl an Lehrstellen.

Die Oldenburgische IHK hat bisher 3785 neue Ausbildungsverträge registriert. Das bedeute ein Minus von 0,8 Prozent. „Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist damit nahezu stabil, obwohl die Zahl der Schulabgänger und damit der Bewerber zurückgeht“, sagt Stefan Bünting, Leiter des Geschäftsbereiches Bildung bei der IHK. Er geht davon aus, dass die Firmen in den kommenden Wochen noch etliche Ausbildungsverträge abschließen werden, denn es gebe noch freie Lehrstellen. Dies gelte etwa für die Berufe im gewerblich-technischen Bereich, im Handel und in der Gastronomie.

Auch die Handwerkskammer verbucht bis Ende Juli ein Minus bei den neuen Ausbildungsverträgen von 0,9 Prozent (auf 2353). „Die Aufgabe, Auszubildende für den eigenen Betrieb zu finden, ist groß“, sagt Wolfgang Jöhnk, Geschäftsbereichsleiter Berufsbildung. Dennoch gab es laut Jöhnk Ausbildungsberufe, in denen die Zahlen stiegen – wie etwa die Maurer (plus 14 auf 105) oder Baumaschinenmechatroniker (plus 19 auf 90). „Es ist noch viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt“, stellt Jöhnk fest. Viele Stellen würden erst zum 1. September besetzt. Auch noch später ist es möglich.