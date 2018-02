Ausbildungs-Suche: Info am 1. März

Oldenburg Die Arbeitsagentur Oldenburg/Wilhelmshaven bringt Bewerber und Arbeitgeber zusammen. Sie bietet eine „Woche der Ausbildung“ an. So gibt es am 1. März (14 bis 17 Uhr) eine Ausbildungsbörse mit Berufen zum Anfassen am Standort Wilhelmshaven (Schillerstraße 37). Am 1. März können Jugendliche auch von 10 bis 18 Uhr ohne Termin zur Arbeitsagentur nach Oldenburg kommen. Berufsberaterinnen und -berater klären Fragen rund um die Berufs- und Studienwahl und prüfen ihre Bewerbungsunterlagen auf weitere Verbesserungsmöglichkeiten. In Delmenhorst bietet die Berufsberatung am 1. März von 14 bis 18 Uhr einen offenen Nachmittag an.