Azubis als Energie-Scouts

Oldenburg Interessante Sache für Auszubildende in regionalen Unternehmen: 2019 wird die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) das erfolgreiche Projekt der Energie-Scouts fortsetzen, wie sie am Donnerstag ankündigte. Im Rahmen dieser Aktion schule man Auszubildende, damit sie in ihren Unternehmen Einsparpotenziale aufdecken können. Auftakt ist ein Workshop Ende Januar. Am 14. Januar werde man das Projekt zunächst vorstellen. Die besten Projekte werden ausgezeichnet. Info: