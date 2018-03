Oldenburg /Bardenfleth /Garrel /Ovelgönne Fährt man durch den Nordwesten, fallen in zahlreichen Ortschaften Leerstände an der Hauptverkehrsstraße auf. Dort waren einmal Geschäfte. Stirbt der Einzelhandel in Dörfern und Kleinstädten (Grundzentren) am Ende weitgehend ab, auch zwischen Weser und Ems? Aber hat man auf Landesebene einen Hauptaspekt des ungünstigen Trends – enge Vorgaben des niedersächsischen Raumordnungsprogrammes (ROP) – überhaupt erkannt? Sie wurden gerade verschärft.

Diese Sorge umtreibt zunehmend jene schrumpfende Zahl von Einzelhändlern, die es im ländlichen Raum, also abseits von Mittelzentren (das sind z.B. in der Wesermarsch Brake und Nordenham) noch gibt. Und diese Forderung taucht auf: Die Politiker, die 2017 das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) und vor allem eine kaum beachtete „Arbeitshilfe“ für den Bereich Handel abnickten, müssen noch mal ran – wenn sie es denn ernst meinen mit der oft beschworenen Zukunft des ländlichen Raumes.

Schnell durchgewunken

Das Konzept mit seiner komplizierten Materie sei „zu schnell durchgewunken“ worden, findet etwa Wilfried Clausen, Geschäftsführer des auch überregional geschätzten Textilgeschäftes „Mode W“ in dem kleinen Ort Bardenfleth (Wesermarsch).

Er ist in Kontakt mit mehr als 30 anderen Einzelhändlern in Niedersachsen, vom Textil- bis zum Möbelhändler. Vielen brennt das Thema auf den Nägeln. Clausen will sich jetzt an die Experten der Fraktionen im Landtag wenden, wie er in einem Gespräch mit dieser Zeitung erläuterte. Die Ansprechpartner sitzen in der Agrarpolitik – an dieses Ressort ist die Raumordnung mit angedockt worden.

„Mode W“ hatte bekanntermaßen selbst schon Stress bei Maßnahmen , um sich an dem bewährten Standort im Dorf weiter zu entwickeln. Doch jetzt geht es Clausen und Branchenkollegen um mehr: um die ganze Einzelhandelsentwicklung in der Fläche Niedersachsens, außerhalb der Oberzentren und Mittelzentren. „Die Grundzentren werden ruiniert“, fürchtet er. Das sei bei den entscheidenden Abstimmungen zum ROP und der „Arbeitshilfe“ (z.B. mit potenziell verhängnisvollen Definitionen zum „Bedarf“) für ausführende Stellen „mit Sicherheit nicht gewollt“ gewesen. Einzelhandel in Grundzentren werde so langfristig kaum noch möglich sein. Doch die allermeisten Kommunen seien eben Grundzentren, und dort lebe mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung.

Im Prinzip geht es darum: Die Landesverwaltung folgt einer Theorie „zentraler Orte“. Diese sollen mit ihren Handels-Angeboten auch die Menschen in der Fläche versorgen. Dort, in Kleinstädten („Grundzentren“) oder Dörfern, ist nur Einzelhandel in sehr geringem Umfang vorgesehen – auf den lokalen Grundbedarf zugeschnitten und mit engen Quadratmeter- und Bedarfs-Grenzwerten. Immer wieder geht es um maximal „800 Quadratmeter“ (Summe der Einzelhandelsflächen etwa im Einzugsbereich eines bestimmten Parkplatzes). Das ist die Zielmarke. Toleriert wird darüber hinaus quasi das, was bereits da ist. Aber kaum etwas Wachsendes oder Neues. In diesem Deckelungs-Konzept kann – zu Ende gedacht – absurderweise eine Geschäfts-Aufgabe geradezu willkommen sein. Faktisch bedeutet das offenbar: Verbliebener Einzelhandel, der nicht in das Raumordnungs-Schema fällt, hat langfristig wohl wenig Chancen.

„Die Möglichkeit zu wachsen, muss gegeben sein“, sagt etwa auch Michael Wendeln vom Modehaus Wendeln in Garrel (Kreis Cloppenburg) auf Anfrage. Die Kunden sind mobil, und sie kaufen online. „Man muss eben gut sein – und bleiben.“ Eine komplette Blockade der Entwicklungsmöglichkeiten könne nicht der richtige Weg sein.

„Die strengen Vorgaben können ein regelrechtes Ausbluten von Orten herbeiführen“, fürchtet Lars Clausen, Juniorchef bei „Mode W“. Das könne auch die Nachfolgeregelung im Mittelstand, bei der Entwicklungsperspektiven ein wichtiger Punkt sind, weiter erschweren. „Welcher junge Mensch will sich denn freiwillig diesen Problemen stellen?“, fragt er rhetorisch. Mit Blick auf die Theorie, dass Kunden am besten in Oberzentren einkaufen sollen oder ins nächste Mittelzentrum fahren sollen, sagt er: „Viele werden sich wohl eher an den Rechner setzen und online einkaufen.“ Hauptkonkurrent des etablierten Einzelhandels sei ohnehin längst nicht mehr der übrige Einzelhandel, sondern der Onlinehandel.

„Ein besonders drängendendes Problem vor diesem Hintergrund: Fabrikanten fordern vom Einzelhandel neben der digitalen Vernetzung immer öfter eine Mindestverkaufsfläche für die betreffende Marke. Nur wer folgt, kann auch optimale Einkaufskonditionen bekommen. Daraus leiten Familienunternehmer die Forderung ab: Alteingesessene mittelständische Betriebe müssen sich am Standort dem Wettbewerb anpassen – also eventuell auch vergrößern – dürfen. Wenn Gesetze dem entgegenstünden, müssten sie geändert werden, sagt auch Clausen.

Dass der ländliche Raum eine Zukunft haben soll, wird regelmäßig beschworen, auf allen politischen Ebenen, und auch von den neuen Regierungen auf Bundes- und Landesebene. Eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet gibt auch das Grundgesetz vor. Aber: „Aktuelle Planungsvorgaben führen dazu, dass Grundzen­tren ruiniert werden“, sagt Wilfried Clausen.

Ein Problem für alle, die die Raumordnung des Einzelhandels nachjustieren wollen, ist die Uneinigkeit der Branche und ihrer Organisationen. Einzelhandelsverbände haben in ihrer Mitgliederschar ja auch nicht wenige Unternehmen, die das Zentral-Modell favorisieren. Man will die Innenstädte und Einkaufszen­tren stärken. Auch in einer druckfrischen Ausarbeitung der IHKs in Niedersachsen („Quo vadis stationärer Einzelhandel? – Was der Handel jetzt braucht!“) „spielen kleine Orte kaum eine Rolle.

Bei der Oldenburgischen IHK heißt es auf Anfrage, dass die Arbeitshilfe bei Einzelhandelsgroßprojekten dazu beigetragen habe, „das LROP sachgerecht auszulegen und anzuwenden“. In Niedersachsen beobachte die IHK Niedersachsen (IHKN) die Umsetzung des LROP für Gesamt-Niedersachsen kontinuierlich. „Auch hier greifen nach unserem Kenntnisstand die Regelungen des LROP im Hinblick auf den Einzelhandel“, teilt die IHK weiter mit. „Die Oldenburgische IHK hält die von der Landesraumordnung auf Basis des Zentralen-Orte-Konzepts angelegten Ziele und Grundsätze zur räumlichen Steuerung privater Investitionen und öffentlicher Projekte als hierfür sinnvoll und zielführend.“

Lange vor Ort ansässig

Aber haben die Händler „da draußen“ mit jahrzehnte- langer Tradition nicht mehr Fairness verdient, fragt mancher betroffene Händler? Viel würde es schon helfen, wenn Planer bei Genehmigungen unterscheiden würden zwischen alteingesessenen Geschäften und Neuansiedlungen, meinte Ude Havekost vom Brautmoden-Spezialist Havekost in Ovelgönne (Wesermarsch). Er selbst hätte gern kürzlich zusätzliche spezielle („VIP-“) Beratungsräume für seine auch überregionale Kundschaft in einem Nachbargebäude eingerichtet. „Aber wir durften nicht.“