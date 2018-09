Bei wigy: Wirtschaftsthema Datenschutz

Oldenburg Die neue Datenschutzgrundverordnung ist in vielen Unternehmen ein Top-Thema – und eine Herausforderung. Darum geht es am 20. September, 18 Uhr, in der Reihe „Wirtschaft diskutiert“ in der Geschäftsstelle des Vereins wigy in Oldenburg. . Impulse setzen dabei: Rechts-Professor Jürgen Taeger (Universität Oldenburg) und Oliver Thomsen, Syndikusrechtsanwalt und Leiter der Rechtsabteilung bei Cewe (Oldenburg). Moderator der Runde ist der wigy-Vorsitzende Dr. Werner Brinker.

Anmeldung noch möglich unter info@wigy.de