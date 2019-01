Beratung für Jugendliche und Eltern

Oldenburg Auch in diesem Jahr bietet die Arbeitsagentur in Oldenburg (am Stau) einen „Elterntag“ an, wie sie auf Anfrage bestätigte. Bei der Veranstaltung am Samstag, 19. Januar, können Jugendliche sich mit ihren Eltern von 10 bis 15 Uhr von Experten beraten lassen. 80 Fachleute aus der Region stehen dazu an mehr als 30 Ständen bereit. Themen sind die Chancen in weiterführenden Schulen, Berufsausbildung, Studium oder auch Freiwilligendiensten.

„Auf dem Elterntag können Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern herausfinden, welche Möglichkeiten ihnen offenstehen“, meinte Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven. Ob mit Ausbildung oder Studium – junge Leute hätten „gute Perspektiven“.

Müller sieht auch ganz neue Chancen: „Die so genannte Digitalisierung verändert viele Arbeitsplätze, es wird mehr Kompetenz im Umgang mit digitaler Technik gebraucht. Das kommt vielen jungen Leuten sehr entgegen.“