Oldenburg /Berlin Gründungsinteressierte aufgepasst: Am Dienstag, 19. November, findet in Oldenburg der 1. Regionaldialog der bundesweiten Gründungsoffensive „GO!“ statt. Ziel der Veranstaltung, die vom Bundeswirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen RKW Kompetenzzentrum und zahlreichen Gründungsakteuren aus dem Nordwesten organisiert wird, ist die Stärkung des Gründergeistes in der Region.

Die Veranstaltung, die von 15.30 bis 18 Uhr im Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg (TGO) stattfindet, richtet sich nach Angaben der Organisatoren an (zukünftige) Gründerinnen und Gründer, Unternehmer, Start-ups, Selbstständige sowie alle Interessierten. Im Mittelpunkt stehe der regionale Austausch und insbesondere die Vorstellung von Erfolgsbeispielen aus der Gründungspraxis.

Der Regionaldialog soll Besuchern auch die Möglichkeit geben, direkt mit Dr. Matthias Köhler, Ministerialdirigent im Bundeswirtschaftsministerium und Leiter der Unterabteilung für Mittelstands- und Gründungsfinanzierung, ins Gespräch zu kommen. Zudem stellen verschiedene regionale Gründungsunterstützer, wie die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK), die Handwerkskammer Oldenburg, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis Oldenburg, die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), das Gründungs- und Innovationszentrum (GIZ) der Universität Oldenburg, das TGO mit dem „GO! Start-up-Zentrum“ und die Existenzgründungs-Agentur für Frauen (EFA) sich und ihre Aktivitäten vor.

„Wir wollen mit dem Regionaldialog Oldenburg gezielt den Fokus auf die Gründungsstandorte richten, die außerhalb der Metropolregionen und Start-up-Hochburgen liegen und für eine lebendige und überaus erfolgreiche Gründerszene sorgen“, erklärt Prof. Dr. Simone Chlosta vom RKW Kompetenzzentrum. „In diesem Sinne bietet Oldenburg hervorragende Bedingungen.“

Der „GO!“-Regionaldialog in Oldenburg findet anlässlich der Gründerwoche Deutschland (18. bis 24. November) statt. Programm und Anmeldung (kostenlos) zur Veranstaltung unter